Encerramento do 12º acampamento N. Sra. de Lourdes reúne multidão

O encerramento do 12º Acampamento Nossa Senhora de Lourdes – Juvenil/Sênior, realizado pela Comunidade Católica Campistas foi no Ginásio de Esportes Leopoldo Jacomel em Jardim Alegre, na noite de segunda-feira(1º).

Antes do encerramento os campistas participaram de missa na Paróquia Nossa Senhora do Rocio. O acampamento foi realizado em um sítio em Ivaiporã e teve início na sexta-feira (28), feriado de aniversário dos 59 anos de Jardim Alegre.

Participaram da 12ª edição do acampamento cerca de 120 pessoas de Ivaiporã e Jardim Alegre, e também de outras cidades do Vale do Ivaí. Entre equipe de trabalho na propriedade rural e externamente participaram do evento cerca de 420 pessoas.

De acordo com o diácono da Paróquia Nossa Senhora do Rocio, Valdir Pasquarelli, o acampamento é uma nova forma de evangelização, que faz a pessoa descobrir ou redescobrir o amor de Deus.

“Aqui de Jardim Alegre nós já temos mais de 500 pessoas que fizeram o acampamento, de Ivaiporã são mais de 1.200 campistas e tem muitas pessoas querendo participar. O acampamento traz realmente uma transformação nas vidas das pessoas, tanto religiosa como familiar”, relatou Pasquarelli.

