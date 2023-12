Empresário fica em estado grave após carro bater em barranco e capotar

Siga o TNOnline no Google News

Um motorista, morador do município de Kaloré, ficou em estado grave após ser vítima de um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (3), na rodovia PR-466. De acordo com informações, ele conduzia um veículo Chevrolet Astra quando bateu o carro contra um barranco e, na sequência, capotou.

O grave acidente aconteceu nas proximidades da ponte do Rio Bom, próximo à divisa com a cidade de Borrazópolis. Diversas equipes de socorro foram mobilizadas para atender a ocorrência, e o homem foi inicialmente encaminhado para o Hospital Municipal de Kaloré e, após isso, transferido para Arapongas.

As causas do acidente não foram informadas, mas devem ser investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento desta publicação, não havia atualizações sobre o quadro de saúde do motorista, que seria um empresário de Kaloré.

