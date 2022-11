Empresário é rendido com funcionários durante assalto em Mauá da Serra

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O empresário foi rendido por homens armados e amarrado com fios

Um empresário de Mauá da Serra foi vítima de um assalto a mão armada na noite desta quarta-feira (23). Ele foi rendido por dois homens armados e foi amarrado com fios, juntamente com mais dois funcionários da empresa.

O empresário relatou que quando chegava na empresa, que fica na rua José Rodrigues da Silva, no centro da cidade, por volta das 11 da noite, foi surpreendido pelos dois homens armados. Ele foi obrigado a ir ao escritório da empresa, onde foi amarrado com os funcionários.

A dupla de assaltantes ficou na empresa por volta de 20 minutos. Durante esse tempo, os homens vasculharam o local, pegando os celulares das três vítimas e a caminhonete, uma Fiat Toro Volcano.

O empresário relatou que, durante o assalto, pelo comportamento da dupla, ficou a impressão de que os assaltantes contavam com apoio de outras pessoas, do lado de fora da empresa. Só depois de terminado o assalto, quando os dois homens já haviam saído, ele conseguiu se soltar das amarras com os funcionários e procurou ajuda.

A Polícia Militar repassou a notificação de furto de veículo para as equipes policiais das cidades da região, mas o veículo furtado não foi localizado.

