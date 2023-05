Empresário do Vale do Ivaí é encontrado morto dentro de carro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima estava dentro de um carro na estrada rural da comunidade São Pedro

Um empresário de Manoel Ribas, município do Vale do Ivaí, foi encontrado morto dentro do seu carro na zona rural da cidade, na manhã desta sexta-feira (5). De acordo com informações do Blog do Berimbau, a vítima apresentava sinais de disparos por arma de fogo.

continua após publicidade .

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Civil do Estado (PCPR) foram acionadas para atender a ocorrência e se dirigiram até a Comunidade São Pedro, onde o corpo do empresário, que atuava no ramo funerário, foi localizado.

- LEIA MAIS: Bandidos encapuzados e armados invadem propriedade na Vila Reis

continua após publicidade .

Conforme apurações iniciais, uma familiar da vítima também foi encontrada ferida. Não há notícias sobre seu estado de saúde. O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã também foi chamado e recolheu o corpo, que será enviado para exames de necropsia.

Até o momento desta publicação, não informações sobre as motivações ou a autoria do crime. As autoridades responsáveis deverão investigar o caso.

Siga o TNOnline no Google News