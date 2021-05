Empresário de Faxinal é mais uma vítima da Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O clima de luto tomou conta de Faxinal, nesta quarta-feira (12), após a morte do empresário Wagner Pique, conhecido também como Kit, por complicações da Covid-19.

De acordo com informações de conhecidos, o irmão de Wagner, Luiz Pique, também está internado e entubado devido à mesma doença.

O empresário era dono da Panificadora Alvorada e membro de uma família tradicional de Faxinal.

Covid Faxinal

Wagner entra para a lista como o 47º óbito por Covid-19 na cidade, que já computa 1.500 casos da doença desde o início da Pandemia.

Com informações do Blog do Berimbau.