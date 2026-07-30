Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
VEJA O FLAGRANTE

Empresário de Cambira desabafa após arrombamento: "Levaram mais de R$ 45 mil"

Câmeras de segurança registraram o grupo utilizando um Ford Escort vermelho para roupas e dinheiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 09:05:07 Editado em 30.07.2026, 09:17:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



Uma estabelecimento comercial de Cambira (PR) foi alvo de arrombamento e furto na madrugada desta quinta-feira (30). Segundo Igor Moreira, proprietário da Vox Barbershop, os suspeitos levaram mais de R$ 45 mil em produtos, incluindo dinheiro do caixa e diversas peças de roupas e calçados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Corpo de fotógrafa londrinense é encontrado após cinco dias de buscas em Sapopema (PR)

Imagens de câmeras de segurança da loja registraram a ação dos criminosos. Pelo vídeo, é possível ver que os dois ladrões usaram sacolas de lixo reciclável da Prefeitura de Cambira para guardar os produtos furtados. Para acessar no estabelecimento, eles quebraram a porta de vidro do estabelecimento.

O vídeo também flagrou que um Ford Escort, de cor vermelha, foi utilizado pelos ladrões durante o furto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Empresário de Cambira desabafa após arrombamento:
AutorFurto foi registrado por câmeras de segurança em Cambira - Foto: Reprodução

De acordo com o empresário, ele estava em uma viagem em São Paulo quando ficou sabendo da invasão. "Levaram mais de R$ 45 mil ao todo. Estou em São Paulo porque vim comprar mais roupa para a loja, inclusive. Cambira está terrível, vem acontecendo uma onda de assalto que não tem cabimento", desabafou Igor.

As vítimas acionaram a Polícia Militar (PM) e registraram um boletim de ocorrências. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARROMBAMENTO cambira Furto polícia civil segurança Vox Barbershop
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV