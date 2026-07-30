Empresário de Cambira desabafa após arrombamento: "Levaram mais de R$ 45 mil"

Câmeras de segurança registraram o grupo utilizando um Ford Escort vermelho para roupas e dinheiro







Uma estabelecimento comercial de Cambira (PR) foi alvo de arrombamento e furto na madrugada desta quinta-feira (30). Segundo Igor Moreira, proprietário da Vox Barbershop, os suspeitos levaram mais de R$ 45 mil em produtos, incluindo dinheiro do caixa e diversas peças de roupas e calçados.



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Imagens de câmeras de segurança da loja registraram a ação dos criminosos. Pelo vídeo, é possível ver que os dois ladrões usaram sacolas de lixo reciclável da Prefeitura de Cambira para guardar os produtos furtados. Para acessar no estabelecimento, eles quebraram a porta de vidro do estabelecimento.

O vídeo também flagrou que um Ford Escort, de cor vermelha, foi utilizado pelos ladrões durante o furto.

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Furto foi registrado por câmeras de segurança em Cambira - Foto: Reprodução Furto foi registrado por câmeras de segurança em Cambira - Foto: Reprodução

De acordo com o empresário, ele estava em uma viagem em São Paulo quando ficou sabendo da invasão. "Levaram mais de R$ 45 mil ao todo. Estou em São Paulo porque vim comprar mais roupa para a loja, inclusive. Cambira está terrível, vem acontecendo uma onda de assalto que não tem cabimento", desabafou Igor.

As vítimas acionaram a Polícia Militar (PM) e registraram um boletim de ocorrências. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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