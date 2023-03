Empresa Rumo publica nota sobre acidente em Jandaia do Sul; veja

Da Redação

Acidente entre trem e ônibus ocorreu na manhã desta quinta-feira (9)

Após trágico acidente entre trem e um ônibus de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, a empresa Rumo, de transporte ferroviário, enviou uma nota lamentando o ocorrido no começo da tarde desta quinta-feira (9). O veículo estava ocupado por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Inicialmente, duas mortes foram confirmadas, além de crianças feridas.

Leia a nota na íntegra:

"A concessionária lamenta profundamente o acidente envolvendo um trem e um veículo escolar por volta das 11h45, em Jandaia do Sul (PR). A empresa acionou imediatamente suas equipes de atendimento de emergência e também o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. A concessionária vai colaborar com as autoridades policiais para apurar as causas do acidente".

ACIDENTE

Um grave acidente entre um ônibus escolar e uma composição férrea foi registrado na manhã desta quinta-feira (09), em Jandaia do Sul, no Paraná, e mobiliza equipes de socorro de toda a região. Inicialmente, duas mortes foram confirmadas e crianças feridas.

O acidente aconteceu na Rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica, e um grande aparato de socorro foi encaminhado ao local. Todas as entradas de acesso estão interditadas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana, assim como apoio aéreo e ambulâncias de municípios vizinhos prestam apoio no local do acidente.

