Empresa de móveis planejados é denunciada por estelionato na região

Na segunda-feira (03) um morador de Ariranhado Ivaí procurou a Polícia Militar (PM) para registrar boletim por estelionato contra uma empresa de móveis planejados, que segundo o solicitante o prestador de serviço teria fugido e não cumpriu o contrato.

O solicitante relatou à PM, que firmou um contrato com o prestador de serviço em julho do ano passado, para execução dos serviços com a entrega dos móveis, programada para iniciar a partir do mês de setembro de 2022, para realizar a entrega e instalação dos móveis da cozinha, área gourmet, suíte principal.

Porém, o prestador do serviço não iniciou no prazo firmado e também não executou a obra até o término, sendo realizada somente parte do combinado em contrato.

Na última sexta-feira (30), o solicitante foi informado que o prestador de serviços havia fugido, e que no dia anterior foi visto carregando um caminhão com as máquinas de sua empresa.



Um de seus funcionários informou ao solicitante que o roupeiro do closet estava sem as portas, estaria disponível para retirada, sendo então transportado através de meios próprios. O solicitante entrou em contato com o prestador, porém não obteve êxito.

Ele também relatou que o valor contratado foi de R$ 65 mil, sendo R$ 15 mil parcelados em 12x no cartão de crédito e R$ 50 parcelados em 12 cheques de R$ 4.166,00. Mediante a situação, o solicitante foi orientado e foi registrado um boletim de ocorrência para investigação do caso.

