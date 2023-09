Empresa de bolsas investe em São Pedro do Ivaí para gerar empregos

Siga o TNOnline no Google News

A prefeitura de São Pedro do Ivaí, abre espaço para uma empresa de bolsas gerar mais empregos no município. O trabalho começou pequeno, em 2022, com um barracão alugado pela prefeitura, gerando pouco mais de 10 empregos. Através da parceria público/privada foi possível unir forças para criar oportunidades.

Após pouco mais de um ano com a filial da fábrica aberta em São Pedro do Ivaí, a empresa Bolsas Jussiara, com sede em Kaloré, aumentou sua produção, gerando mais empregos. Hoje são 20 famílias são-pedrenses que trabalham na fábrica, mas este número tende a aumentar.

“Nosso trabalho é feito com planejamento e por isso estamos conseguindo atrair pessoas de bem para São Pedro do Ivaí, que acreditam na cidade e apostam no projeto de desenvolvimento que está em andamento”, comenta a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

Regina recebeu na tarde de quinta-feira (28), no gabinete da prefeitura, o empresário Alexandre Godoy Ferreira, proprietário da Bolsas Jussiara, e o secretário municipal de Indústria e Comércio, Marcus Wielewski.

Na oportunidade, foi assinada a cessão de uso do clube Mato Velho para que a empresa possa expandir. “O clube não estava sendo utilizado e é um espaço que pertence ao município. Por isso estamos cedendo à empresa, com o objetivo maior de gerar empregos e renda. É mais oportunidade nascendo”, assinala Regina.

A cessão de uso foi possível após elaboração de projeto e aprovação da Câmara de Vereadores. Segundo Alexandre, a empresa ampliará seu espaço e os equipamentos, objetivando aumentar a mão de obra, saltando para até 30 empregos. “A prefeitura de São Pedro tem dado suporte para que possamos expandir a produção, e isto resulta em benefícios para a economia local”, destaca o empresário.

O secretário de Indústria e Comércio comenta que a prefeitura comprou máquinas para a criação da escola de costura, com objetivo de formar mão de obra para facções. Ele ressalta que todo o planejamento da administração visa o desenvolvendo e a geração de renda. “Um município que tem feito um belo trabalho de reestruturação, pensando no futuro, com a economia forte. Ao mesmo tempo que estamos dando incentivos para a empresa já estabelecida crescer, estamos fechando o planejamento sustentável para atrair mais investidores e oferecer todos os incentivos possíveis para se interessem por nossa cidade”.

