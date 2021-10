Da Redação

Emplacamento de veículos novos cresce 3,8% na região

O total de emplacamentos de veículos novos apresentou alta de 3,8% neste ano em três grandes municípios da região. De janeiro a agosto de 2021, foram registrados 3.904 emplacamentos de veículos zero quilômetro, na comparação com o mesmo período de 2020, com 3.761 registros, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

Ivaiporã teve o maior aumento percentual de novos emplacamentos. No comparativo foram 582 veículos emplacados nos oito primeiros meses de 2021, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado, que teve 451 registros. As caminhonetes puxaram o crescimento com 136 registros neste ano. Arapongas teve alta de 7,5% com 1.950 veículos emplacados neste ano, contra 1.813 no ano passado. Os automóveis (585) e caminhonetes (419) puxaram as vendas de veículos nos primeiros oito meses deste ano.

Em Apucarana houve queda de 5,7% na quantidade de procedimentos entre janeiro a agosto deste ano. Conforme o levantamento do Detran, 1.372 veículos novos receberam placas em 2021 contra 1.455 do no mesmo período do ano anterior. Os carros também representaram o maior número de processos de primeiro emplacamento no município em 2021, com 411.

VENDAS AQUECIDAS

De acordo com o gerente de concessionária, Maximo Nonis, as vendas estão aquecidas, porém, é arriscado apontar uma projeção de crescimento enquanto as entregas de veículos novos não forem normalizadas. “As vendas estão aquecidas, mas a indústria de modo geral, está com dificuldades para entregar os veículos, por conta do aumento da venda no setor entrega. Devido ao aumento automobilístico, existe um prazo maior para a entrega. Por conta da pandemia, todo mundo reduziu a produção. Ninguém esperava um crescimento tão rápido nas vendas. E está faltando condutores elétricos, uma peça essencial na fabricação de veículos”, comentou.

Para o economista Paulo Cruz, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) de Apucarana, a expansão das vendas acompanha o processo de recuperação econômica quase paralisado em fases da pandemia. “As empresas e o consumidor aprenderam a conviver com a pandemia, isso favoreceu o crescimento em alguns setores. Por outro lado, os aumentos da taxa de juros e da inflação puxada pelos preços governamentais administrados, penalizam mais que a Covid pós-vacina porque corróem a renda da classe média consumidora de produtos duráveis, como veículos, geladeiras e televisores”, explicou

Paraná registra mais de 226,6 mil procedimentos

Entre janeiro e agosto de 2021, foram registrados 226.606 novos emplacamentos no Paraná, o que corresponde a um crescimento de 20,92% em relação ao mesmo período de 2020, que acumulou 187.388 novos processos. A diferença de 39.219 significa renovação da frota no Estado, principalmente de motocicletas, caminhões, reboques e utilitários, após os impactos mais severos da pandemia sobre o dia a dia das pessoas.

O resultado dos primeiros meses de 2021 chega perto do acumulado de 2019 até então, último ano antes da Covid-19, que registrou 239.860 veículos novos. A diferença para esse ano é de apenas 5%. O Paraná conta atualmente com 7.822.446 veículos.

Por, Vitor Flores e Cindy Santos