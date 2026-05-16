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Emplacamento de veículos novos cresce 22,7% na região de Apucarana

Cidades como Apucarana e Arapongas puxam a alta no primeiro quadrimestre; 20 municípios registraram aumento

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 21:55:15 Editado em 16.05.2026, 21:55:10
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Emplacamento de veículos novos cresce 22,7% na região de Apucarana
Autor O crescimento foi impulsionado pelos municípios maiores como Apucarana - Foto: TNOnline

A região de Apucarana (PR) registrou um crescimento de 22,7% no número de emplacamentos de veículos zero-quilômetro no primeiro quadrimestre deste ano. Segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), 2.612 novas unidades foram documentadas nos primeiros quatro meses, o que representa uma média de pelo menos 22 veículos inéditos emplacados diariamente. O volume aponta um avanço significativo do setor na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o órgão estadual contabilizou 2.128 registros de automóveis novos na região.

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O crescimento foi impulsionado pelos municípios maiores como Apucarana, onde o volume de primeiros emplacamentos saltou de 569 para 740 (30%), enquanto Arapongas subiu de 765 para 914 (19,5%), Jandaia do Sul apresentou, com alta de 99 para 165 (66,7%), e Ivaiporã, foi de 171 para 187 (9,4%).

Ao todo, 20 municípios da região apresentaram alta nos primeiros emplacamentos. Por outro lado, em oito cidades o número recuou: Ariranha do Ivaí, Arapuã, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul e São João do Ivaí.

A alta nos emplacamentos de veículos zero-quilômetro ocorre a nível estadual e é considerada um reflexo da redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). De janeiro a abril deste ano, o crescimento foi de 38,5% na comparação com o mesmo período de 2025. Foram 229.400 registros no 1º quadrimestre de 2026, contra 165.659 no ano passado, segundo dados do Detran.

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Dos quatro meses analisados, a alta mais expressiva ocorreu no mês de março, com 54%, quando 67.556 veículos foram registrados no Paraná, 23.671 a mais que no mesmo mês de 2025, com 43.885. Foram 44.302 novos veículos (primeiro emplacamento) e 23.254 registros de outro estado (quando o proprietário transfere o “domicílio” do automóvel). É como se 2.179 veículos por dia recebessem “placas paranaenses” registrados junto ao Detran.

“Esse é um movimento que aguardávamos desde o anúncio da nova legislação tributária. Estamos gerando negócios, estimulando a economia e deixando dinheiro nas mãos das pessoas para reinvestimentos. Esse salto nos emplacamentos é uma mostra de mercado aquecido, o que ajuda a economia do Paraná a continuar em grande ritmo de crescimento”, afirma o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

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crescimento econômico dados Detran-PR emplacamentos legislação tributária setor automotivo veículos zero-quilômetro
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