Emoção: PM encontra bebê que se engasgou com leite

Na tarde de terça-feira, 11 de maio de 2021, os policiais militares que salvaram uma criança de cerca de um ano de idade de afogamento por leite materno no último dia 08, véspera do Dia das Mães, fizeram uma visita à família, em Jardim Alegre.

Relembrando a ocorrência, a criança havia se engasgado com leite materno, tendo a mãe realizado então contato via 190 solicitando, aos prantos, auxílio à PMPR.

Os policiais militares que a atenderam, conseguiram tanto acalmá-la via telefone quanto deslocar ao local da ocorrência e desobstruir as vias aéreas do bebê realizando o salvamento, utilizando para isso os procedimentos da manobra de “Heimlich”.

Nessa ocasião, não fosse à pronta ação dos militares, tanto no telefone quanto realizando os procedimentos necessários no local da ocorrência, a criança poderia teria sofrido maiores complicações, inclusive resultar no óbito da bebê.

Assim, com a visita dos policiais militares à família foi possível um contato ainda maior, sem o estresse causado pela ocorrência, em um clima mais descontraído e alegre, em que tanto a mãe pôde demonstrar o agradecimento aos militares pelo salvamento realizado quanto a própria criança também o fez.

Da mesma forma foi possível ver a satisfação dos militares em rever a criança que salvaram bem, com sua saúde preservada.

A Polícia Militar do Paraná, bem como o Comando da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, se sentem orgulhosos em possuir em seus quadros militares tão valorosos e comprometidos com o socorro à sociedade.

