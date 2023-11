Emoção e adrenalina marcam a abertura do rodeio da 19ª Expovale

A noite de sábado (18) foi marcada por emoções e adrenalina no Parque de Exposições de Ivaiporã, durante a abertura do rodeio na 19ª Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã. A arena, com capacidade para 25 mil pessoas, ficou completamente lotada.

A festividade teve início com a prova do tambor, que aqueceu o público para o momento tão aguardado: a abertura do rodeio. Esse é sempre um momento que toca tanto os participantes quanto o público, e desta vez não foi diferente.

A abertura contou com as bailarinas do Petipá Ballet que brilharam, proporcionando uma abertura belíssima e repleta de emoção. Por sua vez, os locutores transmitiram toda a intensidade do evento para o público.

O prefeito Carlos Gil, visivelmente emocionado, destacou a noite como inesquecível. “Foi um espetáculo magnífico, que demonstra a grandiosidade e a paixão que envolve a Expovale. Parabéns a todos os envolvidos por proporcionarem esse momento único para nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

Em seguida, foi a vez dos maiores protagonistas entrarem em cena: touros, cavalos, peões, salva-vidas e organizadores deram um verdadeiro show de profissionalismo e adrenalina.

E as emoções não param por aí. Neste domingo (19), aniversário de Ivaiporã, a expectativa é ainda maior, com o final da prova do tambor que começa às 16h30 e do rodeio às 18 horas prometendo mais momentos de emoção e adrenalina.

