Embriagado, homem come pedaço da orelha do irmão, que dormia

Uma ocorrência pouco comum foi registrada pela Polícia Militar de Mauá da Serra, na região Norte do Paraná, distante pouco mais de 50 quilômetros de Apucarana, ao atender a um chamado no Posto de Saúde central da cidade, logo depois das 18 horas, desta terça-feira (19). Um homem teve uma orelha mutilada em uma mordida dada pelo próprio irmão mais velho. A vítima relatou que dormia quando levou a mordida e ainda viu quando o irmão engoliu o pedaço arrancado da orelha.

A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários do posto de saúde, relatando que um homem de 28 anos havia dado entrada na unidade com uma grave lesão na orelha, parcialmente mutilada. No local, por volta das 18h30, os policiais fizeram contato com o paciente e se surpreenderam com o relato bizarro.

O homem de 28 anos contou que estava dormindo, em casa, quando foi agredido pelo irmão mais velho, de 33 anos, que estaria embriagado. A vítima conta que levou uma mordida na orelha enquanto dormia. Ele contou aos policiais que não houve motivo algum para a agressão. Apenas que o irmão “grudou” na orelha dele enquanto dormia e deu a mordida, arrancando um pedaço. A vítima relata que ainda viu quando o irmão engoliu o pedaço da orelha.

Em seguida, os dois teriam entrado em luta corporal, quando o irmão mais velho teria feito ameaça de morte e tentou pegar uma faca. Com a orelha ferida e temendo pela própria segurança, o homem fugiu da briga e foi buscar atendimento médico no posto de saúde. Ele precisou de cuidados de urgência para estancar o sangramento e recebeu 12 pontos na orelha direita.

A Polícia Militar foi até a casa onde os irmãos moram, em busca do agressor. Como ele colocou correntes nas portas, os policiais, autorizados pela vítima, usaram um corta fio para ter acesso à residência e abordar o agressor.

O homem de 33 anos, segundo o boletim de ocorrência, ainda estava bastante alterado e não obedeceu a voz de abordagem policial, passando a investir contra os policiais, com socos e chutes. A equipe conteve o homem, algemou e deu voz de prisão, levando-o para a delegacia de Polícia Civil, em Marilândia do Sul, juntamente com a vítima, para as providências legais.

