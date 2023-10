Embriagado, filho ameaça matar mãe com facão em Bom Sucesso

Uma idosa pediu socorro à Polícia Militar após ser ameaçada de morte pelo próprio filho, em Bom Sucesso, no norte do Paraná. Segundo a vítima, as ameaças aconteceram dentro de sua própria casa, no centro da cidade.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Rotam apreende R$ 25 mil em crack e arma israelense em Apucarana

À PM, a mulher contou que seu filho chegou embriagado e muito alterado, ameaçando a mãe com ofensas e xingamentos que evoluíram para ameaças de morte. A situação ficou ainda mais perigosa quando o homem pegou um facão e afirmou que iria matá-la. Ela então decidiu chamar a polícia e diante dessa atitude, o filho fugiu do local para não ser preso.

continua após publicidade

Equipes fizeram buscas nas imediações mas não localizaram o homem que foi devidamente identificado e deve responder criminalmente pelas ameaças de morte direcionadas a sua própria mãe. O boletim de ocorrências foi registrado como lesão corporal, entretanto a PM não informa se houve agressão física efetivamente.

Siga o TNOnline no Google News