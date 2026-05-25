Embriagado e armado: homem ameaça clientes em bar e é preso em Jandaia

Um homem com sinais visíveis de embriaguez foi preso na tarde deste domingo (24), após ameaçar frequentadores de um bar com uma arma de fogo na região central de Jandaia do Sul (PR). O suspeito também tentou invadir uma residência em outro bairro logo após fugir do primeiro estabelecimento.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem chegou ao bar dirigindo um carro dourado que estava com a parte da frente danificada. No interior do comércio, ele passou a ameaçar as pessoas de forma aleatória exibindo um revólver. Após causar pânico no local, ele voltou ao veículo e fugiu.

Enquanto as equipes faziam buscas na região, uma nova denúncia apontou que o mesmo homem estava no bairro Vista Alegre. No local, ele parou o carro no meio da rua, desceu e começou a forçar o portão de uma casa, proferindo ameaças contra os moradores.

A polícia chegou no exato momento em que ele tentava voltar para o carro e fugir novamente. Durante a abordagem, o suspeito se mostrou bastante agressivo e apresentava fala desconexa, dificuldade de equilíbrio e forte odor etílico, indicando o uso excessivo de álcool e possivelmente de outras substâncias. Ele precisou ser algemado para garantir a segurança da equipe e das pessoas ao redor.

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Em vistoria no banco traseiro do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38, sem munição, além de dois coldres (suportes para carregar a arma). Ao consultar o sistema de trânsito, a equipe constatou que o carro possuía multas e taxas atrasadas. O veículo foi recolhido ao pátio da corporação, e o homem foi encaminhado à delegacia da cidade para responder pelos crimes.



