Embriagado e armado com faca, homem ameaça matar esposa em Ivaiporã

Caso foi na Rua Chopim no Jardim Itaipu, em Ivaiporã

Na noite de quinta-feira (07), através da Central de Atendimentos da Polícia Militar (PM), uma equipe policial foi encaminhada para a Rua Chopim no Jardim Itaipu, em Ivaiporã, para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde um homem embriagado, armado com faca estava ameaçando sua esposa.

No local a equipe policial fez contato com a solicitante, ela relatou que o marido teria ingerido bebida alcoólica e que ficou muito agressivo. Com muito medo, ela então foi para a casa da mãe, e após algum tempo o agressor apareceu.

Ele havia pulado o muro da residência, estava armado de uma faca e gritando que iria matar ela e a sua mãe. Ele ainda tentou arrombar a porta, mas, ao perceber que a polícia estava sendo acionada, se evadiu do local.

No momento em que a equipe colhia as informações para registro da ocorrência, apareceu no local um motociclista informando que um homem de blusa preta, boné e portando uma faca teria tentado invadir sua casa.

Disse ainda, que o homem pediu um prato de comida e quando se aproximou do agressor, ele tentou agarrar sua mão. Após isso, o homem saiu correndo sentido a estrada do Cinco Encruzos.

Os policiais realizaram patrulhamento por todo bairro e posteriormente pela estrada, mas o autor não foi encontrado.

