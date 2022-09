Em prova com ‘atropelamentos’ de boi, ciclista de Jandaia vence; vídeo

Da Redação

Edenilson Valdinei Máximo, de 55 anos, foi campeão em mais uma prova de ciclismo

Morador de Jandaia do Sul, o policial militar Edenilson Valdinei Máximo, de 55 anos, foi campeão em mais uma prova de ciclismo. O atleta participou da "Pedal – 200 anos da Independência" em Ourinhos, no interior de São Paulo. O evento aconteceu na manhã do último domingo (4).

A competição reuniu 245 ciclistas de várias cidades do Paraná e Brasil. O jandaiense competiu com 12 atletas pela categoria acima de 51 anos. “A prova foi boa, muito bem organizada. Estava frio e um vento muito forte. Era uma região bem montanhosa, então estou bastante satisfeito com o resultado”, comemorou Edenilson.

De acordo com o ciclista, durante a prova, um boi começou a atropelar os ciclistas e, inclusive, um dos atletas ficou ferido e chegou a ser levado para um hospital. Ainda segundo Edenilson, por sorte ele não foi atingido pelo animal, que estava à solta no meio da estrada.

“Um boi saiu no meio da estrada e atropelou alguns ciclistas. Teve um que ficou no hospital. O boi também machucou uma moça, fez um estrago. Inclusive, na hora que eu estava subindo um morro chamado ‘Caracol’, o animal desceu, investiu contra um ciclista e danificou um quadriciclo. Os ciclistas foram pulando a cerca e aí vinha eu e outro cara do meu lado, o boi escolheu meu ‘vizinho’, ele partiu para cima do cara e derrubou a bicicleta. Falei com o rapaz que foi ao hospital e ele está bem graças a Deus”, contou.

Um vídeo publicado pelo canal Alcides Leme registrou o momento que o animal passa por ciclistas, a partir do minuto 12:45. Confira:

