Em menos de 24 horas, PM registra três ocorrência de furto

O Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre registrou entre às 9h15 e 20h30 de sexta-feira (23), três ocorrências de furto no centro da cidade.

A primeira ocorrência foi na Av. Getulina, onde um rapaz acabou sendo detido após furtar uma loja. Durante o deslocamento da equipe o suspeito foi encontrado dentro de um salão de cabelereiro, sendo dado voz de abordagem ele não acatou e continuou sentado, configurando o crime de desobediência.

Na loja a solicitante relatou que o rapaz, após entrar no estabelecimento havia furtado uma máquina de cartão do Mercado Pago e três garrafinhas de licor 275 ml. Quando ele saia, foi advertido e devolveu os produtos. As partes foram encaminhadas a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Ivaiporã

Por volta das 20 horas, na Av. Tancredo Neves, um morador chegava à residência quando viu três homens na garagem ao lado da caminhonete Hilux. Ao avistarem o morador, eles fugiram pulando o muro dos fundos.

A janela dos fundos da casa havia sido arrombada, e a vítima deu falta de um celular, um anel, um relógio e a chave da camionete. Posteriormente foi localizada dentro da veículo uma televisão de 55 polegadas que os ladrões pretendiam levar junto com a camionete.

Meia hora depois, a equipe da PM foi solicitada por uma mulher, que relatou ter passado o dia com a família fora de casa. Ao retornar percebeu que a porta da casa estava aberta e havia uma escada no muro. A casa estava toda revirada e havia sumido aproximadamente R$ 500,00 em dinheiro, um cordão de ouro e uma máquina fotográfica.

Nas imagens das câmeras de segurança foi possível visualizar a participação no crime de pelo menos três homens. A PM realizou patrulhamento, mas não conseguiu localizar os autores.