Em Lunardelli, mulher não aceita namoro e é ameaçada

A Polícia Militar de Lunardelli foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Ceara, onde havia denúncia de que um homem estaria em um carro ameaçando pessoas.

No endereço foi feito contato com a solicitante, ela relatou aos policiais que o autor mora em Alvorada do Sul, e que teria ido a Lunardelli insistir em relacionamento amoroso com ela.

Como a mulher não aceita o namoro, o autor que estava em um GM/Onix passou a fazer ameaças à mesma e "jogando" o carro para cima de pedestres na via pública,

Segundo populares o motorista estaria embriagado, a vítima foi orientada e realizado patrulhamento, porém o homem não foi encontrado.