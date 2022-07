Em liberdade condicional, neto agride avó com facão, em Bom Sucesso

Da Redação

Imagem ilustrativa - A idosa foi agredida pelo neto por duas vezes no mesmo dia, neste domingo (24)

Um homem de 23 anos, em liberdade condicional mediante o uso de tornozeleira eletrônica, é acusado de duas agressões cometidas neste domingo (24), contra a avó, uma senhora de 73 anos, EM Bom Sucesso, no Vale do Ivaí.

Na primeira ocorrência registrada, no início da tarde de domingo, a idosa ainda relatou à Polícia Militar que temia pela própria segurança, uma vez que o neto havia dado seu endereço como ponto de referência à justiça. O rapaz, com antecedentes criminais, usa tornozeleira eletrônica e, segundo a idosa, está cada vez mais agressivo com ela.

Na ocorrência que a PM registrou às 14 horas deste domingo, a mulher de 73 anos contou que o neto havia chegado em casa, pouco antes, muito agressivo e pedindo comida. Enquanto ela preparava o prato de comida para dar ao neto, ele teria começado a ofendê-la, chegando a empurrá-la e ameaçando a agredi-la com socos.

A Polícia Militar esteve no endereço da idosa, mas o rapaz já não estava mais em casa. A mulher foi orientada pelos PMs.

No entanto, à noite, logo depois das 20 horas, a PM de Bom Sucesso foi acionada novamente, via Copom, para o mesmo endereço, para atender a uma ocorrência de violência doméstica. A idosa, desta feita, relatou que o neto foi até sua casa, novamente, e ao se deparar com o portão trancado, pulou o muro, arrombou a porta da casa e, com um facão em mãos, passou a agredir a avó. Ao tentar se defender, a mulher sofreu um corte em um dos dedos.

A Polícia Militar fez patrulhamentos em locais que costumam ser frequentados pelo rapaz, localizando-o em um bar. Mas ao ver a equipe policial, o agressor correu e entrou numa mata. Os policiais o acompanharam por um tempo, mas ele conseguiu fugir da perseguição.

Com apoio de familiares, a idosa foi encaminhada para atendimento médico e os policiais fizeram a orientação para que ela fosse encaminhada em seguida para a Polícia Civil para solicitar as providências legais, inclusive medidas protetivas contra o neto.

