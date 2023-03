Em Jardim Alegre, PM recolhe dois carros de condutores sem CNH

Da Redação

Dois motoristas que não têm Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foram abordados pela Polícia Militar (PM) na sexta-feira (3), em Jardim Alegre. Os veículos que também possuíam débitos foram recolhidos ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Na Av. Paraná, por volta das 10h30, a equipe de serviço em patrulhamento avistou um CrossFox prata, onde o condutor ao perceber a presença da viatura apresentou nervosismo, olhando várias vezes para trás.

Sendo abordado, em busca pessoal e veicular nada de ilícito foi localizado, porém, o motorista não possui CNH, o carro também possui débitos. O motorista foi orientado quanto aos procedimentos e liberado, o veículo foi apreendido.

Por volta das 21h40, na Av, Matos Leão, a equipe policial se deparou com um Astra, parado próximo a lotérica. O carro estava em diagonal na via com as portas abertas, e um homem que estava fora ao avistar a equipe andou rapidamente e entrou no veículo.

O carro saiu rapidamente, sendo então abordado na Av. São Sebastião. Em busca pessoal no motorista e no passageiro, este com passagens pela polícia, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em averiguação no sistema foi constatado que não possuem CNH, e o veículo possui débitos de IPVA. Os abordados foram liberados e o veículo recolhido.

