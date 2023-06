Em Jandaia, filho ameaça mãe de 86 anos com machado

No local, a equipe constatou as marcas de golpes de machado na parede

Uma idosa de 86 anos foi ameaçada com machado, pelo próprio filho, no começo da tarde desta quinta-feira, 15, em Jandaia do Sul. Ele foi preso.

Segundo o boletim de ocorrências, vizinhos chamaram a polícia relatando que um homem estaria danificando a residência e ameaçando a própria mãe e outros familiares com um machado.

No local, a equipe constatou as marcas de golpes de machado na parede, mas o agressor havia fugido. Eles realizaram buscas na região e encontraram o homem em uma mesa de bar, realizaram a abordagem e a prisão.

Familiares relataram aos policiais que a situação é corriqueira, porém a vítima, por ser de idade avançada e por temer por sua vida, normalmente não faz a representação.

Porém, por conta da gravidade da situação, e pela equipe policial presenciar os danos causados na residência e a arma utilizada, foi realizado o encaminhamento dele para a delegacia.

