Em Jandaia do Sul, PM recupera motocicleta furtada; homem é preso

Motocicleta furtada em Mandaguari foi apreendida pela PM

Em Jandaia do Sul, a Polícia Militar (PM) recuperou uma motocicleta furtada em Mandaguari, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na noite desta sexta-feira (6), em uma residência na Rua Benedito José da Silva.

De acordo com a equipe policial, a motocicleta foi vista no quintal de uma casa conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Após checagem no sistema, a polícia identificou que era produto de furto praticado em Mandaguari.

Em contato com a moradora, segundo a PM, ela afirmou que a motocicleta pertencia ao seu genro, que foi abordado e confirmou ser de sua posse.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul. De acordo com a polícia, ele deve responder pelo crime de receptação. A motocicleta foi apreendida.

