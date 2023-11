Em Ivaiporã Polícia Militar registra ocorrência de violência doméstica

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na sexta-feira (3), uma mulher compareceu à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar para denunciar um caso de violência doméstica. A situação ocorreu na cidade de Ivaiporã, no estado do Paraná.

continua após publicidade

Foi registrado um Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), onde a denunciante relatou que seu ex-marido, com quem possui dois filhos sob guarda compartilhada, foi até sua residência para buscá-los. Ele então começou a questionar a mulher sobre as roupas das crianças.

- LEIA MAIS: Morador de Ivaiporã chama a PM após residência ser arrombada

continua após publicidade

Quando a vítima respondeu que o ex-marido deveria ter as roupas dos filhos em sua própria casa, ele ficou irritado e começou a ofendê-la com xingamentos, na frente das crianças. Além disso, a mulher afirmou que o agressor a empurrou três vezes, colocou os filhos no carro e foi embora.

A mulher mencionou que existe um sistema de câmeras de monitoramento na casa de um vizinho, que registrou a agressão.

Siga o TNOnline no Google News