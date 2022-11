Em Ivaiporã, PM faz simulado de combate a crimes violentos; veja

Da Redação

No início da madrugada desta sexta-feira (25/11), o Comando do 2º CRPM e da 6ª CIPM, Oficiais e Praças da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, estiveram reunidos na realização de um exercício simulado de crimes violentos contra o patrimônio. (Veja no vídeo abaixo).

A ação simulada, que faz parte do Plano de Defesa Territorial no município de Ivaiporã, foi colocada em prática por aproximadamente 50 militares pertencentes a 6ª CIPM, BPRV e 1º SGBI, além dos Batalhões que fazem divisa com a OPM, como o 10º BPM (Apucarana), 11º BPM (Campo Mourão), 16º BPM (Guarapuava) e 26º BPM (Telêmaco Borba).

Houve acionamento do efetivo administrativo e de folga, com emprego imediato no combate à ação criminosa.

Também foram acionadas equipes especializadas, como o Batalhão de Choque, Batalhão da RONE , Batalhão de Operações Especiais e Batalhão Policial Militar de Operações Aéreas.

A prática se iniciou por volta da meia noite e teve duração aproximada de 2 horas, iniciando o ataque encenado por Policiais Militares do Serviço de Inteligência simultaneamente na Sede da Unidade e na região central do município, com a simulação de roubo a uma agência bancária.

Durante todo o simulado foram utilizadas munições de festim (não letal) e artefatos explosivos.

O exercício de aplicação do Plano de Defesa Territorial é importante para o preparo dos policiais empregados, além de possibilitar a identificação dos pontos que precisam de maior atenção durante o combate de ações criminosas, zelando assim, pela preservação e manutenção da segurança da população e do efetivo policial militar.

Foram realizadas diversas ações operacionais, que por questões estratégicas não podem ser divulgadas, e ao final foi possível ter a convicção de que a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar encontra-se em condições de realizar o enfrentamento a altura dessas ações criminosas.

O Comandante da 6ª CIPM agradece a colaboração das equipes que participaram do exercício e da comunidade de Ivaiporã que colaborou para que o simulado acontecesse em segurança para todos.

Assista:

null - Vídeo por: Reprodução

