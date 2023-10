Em Ivaiporã mulher atinge ex-marido com golpe de faca para se defender

O caso foi na Rua Júlio Guerra no inicio da noite de domingo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No início da noite de domingo (22), por volta das 18h30, uma ocorrência de lesão corporal movimentou as equipes do Samu, Siate/Corpo de Bombeiros e Polícia Militar na Rua Júlio Guerra, em Ivaiporã.

continua após publicidade

No local, a equipe policial encontrou um homem sendo atendido pelo Samu devido a ferimentos na mão direita e testa. Neste mesmo momento uma mulher chegou à equipe policial. Ela apresentava um ferimento no antebraço direito, alegando ter sido vítima de agressões por seu ex-marido.

- LEIA MAIS: Mulher de 38 anos é morta a facadas na noite de domingo em Ivaiporã

continua após publicidade

Disse ainda, que o homem a agrediu com socos, chutes e até uma paulada, e para se defender ela usou uma faca. Os socorristas do Siate socorreram a mulher, que apresentava uma fratura no braço direito, encaminhando-a ao Hospital Bom Jesus.

Diante da situação, o homem foi encaminhado pela equipe do Samu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e posteriormente à 54a Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as medidas de polícia judiciaria.

Na casa também se encontravam três filhos da vítima, dois de 7 e um 5 anos, sendo então acionado o Conselho Tutelar.

Siga o TNOnline no Google News