Em Ivaiporã, homem em surto ameaça atear fogo na própria casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um homem em surto psicótico ameaçou atear fogo na residência onde mora, na Travessa Alvorada, em Ivaiporã. O caso foi na quarta-feira (24), por volta das 13 horas. Atenderam a ocorrência a equipesdo SAMU e Polícia Militar.

continua após publicidade .

Quando as equipes da PM chegaram ao local foi feito contato com o SAMU. Foi relatado que uma pessoa estava dentro da sua residência com o gás do fogão ligado e que ele ameaçava atear fogo na residência.

Os policiais conseguiram contato com a pessoa, que passou a não cooperar com a equipe SAMU. Em primeiro momento dizendo que ninguém entraria na residência que se entrasse tudo iria explodir,

continua após publicidade .

Várias formas de diálogo foram tentadas e diante da situação, pois se tratando de risco de vida do causador do evento e também das equipes de saúde e policial presentes foi optado por arrombamento da porta, sendo logrado com êxito a contenção do cidadão.

Ele foi encaminhado a ambulância do SAMU para o primeiro atendimento e posteriormente a UPA 24h para atendimento médico.

Siga o TNOnline no Google News