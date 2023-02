Em Ivaiporã homem agride e furta celular da ex-companheira

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi denunciado pela ex-companheira de agressão e furtar o celular dela na madrugada deste domingo (26), em Ivaiporã.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada através de uma solicitação do 190, por volta das 0h30.

Em contato com a solicitante, ela relatou que estava descendo a Rua Plácido Miranda e quando chegou no cruzamento com Rua Romário Martins seu ex- amásio foi ao encontro dela e desferiu dois tapas em seu rosto.

Na sequência, o agressor subtraiu o aparelho celular que estava no bolso da mulher e saiu correndo tomando rumo ignorado. O autor trajava uma calça jeans, estava botas e sem camisa.

Diante das características a equipe policial realizou patrulhamento por toda a região, porém não foi logrado êxito. A vítima foi orientada e confeccionado o B.O.U para as providências cabíveis.

