Em Ivaiporã, briga entre ex-casal termina na Delegacia de Polícia

Uma briga entre ex-casal na Av. Maranhão em Ivaiporã terminou na 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil. A mulher disse aos policiais militares que foi atingida com uma paulada na cabeça, o ex-marido negou a agressão.

Na madrugada deste domingo (31), por volta das 3 horas, a guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada via Copom, para deslocar na Avenida Maranhão esquina com a Rua Clevelândia, onde a solicitante relatou que sua filha e o ex convivente dela são usuários de drogas, e que ambos ingeriram bebidas alcoólicas. Eles estavam alterados e discutindo em sua residência.

No local, a solicitante informou que não deseja representar contra seu ex-genro, apenas que o mesmo deixasse o local. Porém, a filha informou aos policiais que horas antes foi atingida por uma paulada desferida pelo ex-marido.

Foi feito patrulhamento nas imediações e o suspeito encontrado. Dado voz de abordagem ele desobedeceu e saiu correndo. A equipe continuou buscas pelo bairro, onde o localizou escondido em um terreno baldio.

Cientificado das acusações de sua ex-esposa, ele negou e disse que foi agredido por ela e alguns amigos dela. Diante da situação as partes foram encaminhadas a 6ª CIPM para a confecção do BOU e na sequência encaminhados a Polícia Civil para os procedimentos que o caso requer.

