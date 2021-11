Da Redação

Uma das obras mais sonhada pela população de Ivaiporã foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (19), dia do aniversários de Ivaiporã que completa 60 anos. A UPA 24h foi construída na gestão anterior do prefeito Carlos Gil e entregue no final de 2016, mas não foi colocada em funcionamento.

O prédio da UPA, vinha sendo usado para alguns setores do Departamento de Saúde e a base descentralizada do Samu 192, que foi transferida para um novo espaço na Rua Professora Diva Proença 1.700. Na cidade, os atendimentos de urgência e emergência funcionavam junto ao Hospital Municipal de Ivaiporã.

A UPA tem mais de 800 metros² de área construída contará com 12 leitos de emergência, sala de estabilização; sala eletrocardiografia; sala de raio-x; sala de gesso; sala de sutura; sala de observação; sala de recepção; sala de centro de apoio à administração, posto de enfermagem, isolamento, lavanderia e central de material de esterilização.

Segundo o prefeito Luiz Carlos Gil, para a compra de equipamentos e reforma do prédio foram investidos aproximadamente R$ 1.2 milhão. Com a inauguração serão investidos para a para atendimento à população recursos mensais na ordem de R$ 800 mil. Assista:

Em dia histórico, prefeitura de Ivaiporã inaugura a UPA 24h - Vídeo por: Reprodução