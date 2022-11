Em desacordo, parceiros de pesca são presos por porte ilegal de arma

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar fez a prisão dos dois pescadores por porte ilegal e os encaminhou para a Polícia Civil, em Faxinal

Um desentendimento entre dois parceiros de pesca, em Borrazópolis, por causa da venda de uma arma ilegal, com numeração raspada, resultou na prisão dos dois, na noite deste domingo (20). O caso só veio à tona quando denúncias anônimas à Polícia informavam que um homem embriagado e conduzindo uma motocicleta, estaria com uma arma de fogo.

Por volta das 19 horas de domingo (20), a PM recebeu informações de que um homem de 39 anos, estaria embriagado, armado e com uma motocicleta, num estabelecimento localizado na rua Independência, no centro da cidade. Os policiais foram até o local e abordagem o homem, que afirmou que era proprietário da motocicleta. Ele estava embriagado e, preso no banco da moto, um saco amarrado escondia uma espingarda calibre 36, sem qualquer marca ou numeração de série visíveis.





O homem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma. Mas a história se complicou quando os policiais chegaram com ele ao destacamento. No local, um outro homem, de 62 anos, estava denunciando-o pelo furto da motocicleta. A suposta vítima do furto relatou aos policiais que os dois estavam numa pescaria e que, em dado momento, o colega disse que iria no mato fazer suas necessidades fisiológicas mas, na verdade, aproveitou para furtar a motocicleta Honda Titan e fugir. O homem mais velho, ao ser questionado sobre a arma de fogo, inicialmente negou que teria conhecimento sobre a mesma.

No entanto, o preso negou a história do parceiro de pesca, explicando que na verdade, ele teria vendido a espingarda ao colega, por R$ 50, mas que não havia recebido pela arma. Assim, decidiu furtar a moto em retaliação, foi até a casa do parceiro e lá, pediu para que a esposa dele devolvesse a arma não paga. A esposa do homem de 62 anos teria entregado então a espingarda, que foi amarrada na garupa da moto furtada do mau pagador.

Por conta do envolvimento com a arma ilegal, os dois acabaram presos e encaminhados para providências à 53ª Delegacia da Polícia Civil, em Faxinal.

