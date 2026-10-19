Em comemoração aos 65 anos, Cambira realiza 4ª Corrida Pedestre

Ao todo, o evento registrou mais de 330 inscritos, movimentando a cidade em uma manhã marcada pelo esporte e pelo incentivo à qualidade de vida

Como parte das comemorações pelos 65 anos de Cambira, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou na manhã de domingo (18) a 4ª edição da Corrida Pedestre de Cambira.

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A prova contou com percurso de 5 quilômetros e reuniu atletas de Cambira e de diversos municípios da região. Ao todo, o evento registrou mais de 330 inscritos, movimentando a cidade em uma manhã marcada pelo esporte, pela integração e pelo incentivo à qualidade de vida.







Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Corrida Pedestre já faz parte do calendário esportivo do município e, em sua quarta edição, reforça o trabalho desenvolvido para estimular a prática de atividades físicas, valorizar os atletas e promover momentos de convivência entre a comunidade e visitantes.

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Para a prefeita Ana Lúcia, a participação expressiva demonstra o crescimento do evento e fortalece as comemorações do aniversário do município. “Foi uma alegria ver tantas pessoas participando da nossa corrida e celebrando conosco os 65 anos de Cambira. Tivemos atletas da nossa cidade e de toda a região, mostrando como o esporte consegue reunir as pessoas, incentivar hábitos saudáveis e movimentar o município. Quero agradecer a todos que participaram, às equipes envolvidas na organização e a cada pessoa que contribuiu para que tivéssemos mais uma grande edição. Seguiremos valorizando e investindo no esporte em Cambira”, destacou a prefeita.



