Em Califórnia, mulher é presa por maus-tratos de animais de estimação

Foram registrados fotos e vídeo do local, e dada voz de prisão para a responsável pelos animais pelo crime de maus-tratos

Uma mulher foi presa em Califórnia, no Vale do Ivaí, na tarde desta terça-feira, 27, depois de ter sido denunciada por maus-tratos de animais. No local, policiais militares encontraram 3 animais domésticos em completo estado de abandono.

De acordo com o boletim de ocorrências, foi informado por uma fiscal de postura do município de Califórnia, que em uma residência com morador ausente, havia animais sob maus-tratos, necessitando da presença de uma equipe policial. Ela relatou que houve denúncia que na residência informada, na região central da cidade, havia um cão na área externa sem alimentação e água, ficando sem abrigo no sol, e no interior da residência trancada, havia também um gato filhote, e um coelho de pequeno porte.

Com a presença da equipe policial, um homem compareceu ao local dizendo que é morador de Apucarana e que é amigo da família que reside na casa. Ele disse ainda que foi até lá a pedido da moradora, afim de prestar cuidados aos animais, já que ela está ausente.

Após contato por telefone com a dona da casa, ela foi até lá, assumido ser responsável pela residência e pelos animais. Compareceu também no local, uma voluntária cuidadora de animais, que realizou medicação no intuito de melhora da cachorra, que aparentemente se encontra prenha e apresentava convulsões. Já no interior da residência, foi constatado haver um gato filhote e um coelho de pequeno porte, dentro de uma gaiola, que segundo a moradora, iria transportar até a cidade de Apucarana, onde se encontrava desde o dia 24 de dezembro.

A voluntária contatou com uma veterinária local para atendimento e diagnóstico da cachorra e uma vizinha se comprometeu e fornecer alimentação e água para os animais, até que eles pudessem ser retirados do local.

Diante dos fatos, foram registrados fotos e vídeo do local, e dada voz de prisão para a responsável pelos animais pelo crime de maus-tratos, e encaminhada até a Delegacia de Marilândia do Sul para os procedimentos cabíveis.

