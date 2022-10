Em Califórnia, ladrões furtaram estrutura metálica de obra industrial

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar de Califórnia registrou a ocorrência e orientou a vítima

Um furto pouco comum foi registrado nesta segunda-feira (10) em Califórnia. Ladrões levaram seis arcos metálicos que seriam usados na cobertura de barracões que estão em obras, no parque industrial da cidade. As estruturas metálicas são de grande porte e bastante pesadas.

O representante da empresa foi à Polícia Militar para registrar a ocorrência, um homem de 46 anos, relatou que a empresa está com três barracões sendo construídos no parque e, ao chegar no local, na manhã desta segunda-feira (10), percebeu que os arcos metálicos que seriam usados na cobertura dos barracões haviam desaparecido.

Segundo relatos de moradores próximos ao parque industrial, na noite de sexta (07) dois veículos teriam sido vistos próximos aos barracões. Seria um VW Gol verde e uma caminhonete Ford F-4000.

A Polícia Militar fez o registro, orientou a vítima e agora o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

