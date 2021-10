Em briga com esposa, homem agride cunhada e acaba preso

Da Redação

ilustração

Um homem acabou detido pela Polícia Militar (PM) de Jardim Alegre e encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil (54ª DRP), depois de brigar com a esposa e agredir a cunhada adolescente. O caso foi na tarde de quarta-feira (13), na Rua Tapajós.

continua após publicidade .

Segundo a PM, em contato com a mulher, ela relatou que o marido estava agressivo em sua casa, e que no meio de uma discussão, o mesmo partiu para cima dela no intuito de agredi-la.

Momento em que sua irmã, uma adolescente de 13 anos entrou no meio dos dois para impedir a agressão, sendo então agredida pelo autor com um tapa em seu braço, e logo em seguida se evadiu do local.

continua após publicidade .

Ao ser informada a respeito de seus direitos constitucionais, a vítima optou em representar contra o marido, sendo então realizado diligências nas proximidades do loca, onde foi localizado o autor em um bar.

Diante da representação da vítima, foi dado voz de prisão ao mesmo, que juntamente com vítimas, foram conduzidos até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.