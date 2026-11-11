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PERSEGUIÇÃO

Em Borrazópolis, mãe aciona Polícia Militar e denuncia perseguição recorrente contra a filha

Segundo o relato da família à polícia, esta não foi a primeira vez que o suspeito apresentou esse tipo de comportamento contra a vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Em Borrazópolis, mãe aciona Polícia Militar e denuncia perseguição recorrente contra a filha
Autor Foto: Divulgação/Magnific

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (10) para denunciar que a filha está sendo alvo de perseguição por um homem em Borrazópolis. O caso, que gerou preocupação nos familiares, foi registrado por volta do meio-dia, quando a vítima caminhava pela Rua Goiás, em via pública.

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De acordo com o relato feito aos policiais da Rádio Patrulha Auto (RPA), a situação não se trata de um episódio isolado. A mãe da jovem informou que o mesmo indivíduo já apresentou o comportamento de seguir a filha em outras ocasiões.

Logo após a denúncia repassada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom), a equipe se deslocou até o endereço e iniciou um patrulhamento pelas imediações na tentativa de localizar o suspeito, porém, ele não foi encontrado. A solicitante recebeu as devidas orientações de segurança e sobre os trâmites legais cabíveis. A corporação confeccionou um boletim de ocorrência para documentar os fatos, mantendo em sigilo os nomes dos envolvidos para preservar a vítima e não atrapalhar futuras apurações.

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