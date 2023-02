Em 3 horas PM registra dois casos de lesão corporal em Jardim Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) registrou dois casos de lesão corporal entre a noite de sábado (25) e a madrugada deste domingo (26), em Jardim Alegre. As ocorrências foram em uma residência e na Praça Central.

Por volta das 23h30 de sábado a equipe de serviço foi acionada para a Rua Tapuias onde estava ocorrendo uma festa. No local, a solicitante relatou que o sobrinho entrou em vias de fato com outro rapaz e que saíram do local logo após a briga.

Disse ainda que antes da equipe chegar, ambos saíram tomando rumo ignorado, assim como não havia mais pessoas na casa, apenas a solicitante.

Quando a equipe realizava diligências em buscas pelos envolvidos, foi informado pelo Copom, que um dos rapazes se encontra no Hospital Municipal.

Foi feito contato com o rapaz que se encontrava em observação com inchaço na lateral da cabeça, que disse ter sido agredido com pedrada e paulada na cabeça, e que o autor seria seu primo.

Briga entre mulheres

Na madrugada deste domingo, por volta das 2h30, a guarnição foi chamada para a Praça Central, onde havia uma vítima com lesão corporal por arma branca.

No local, os policiais encontraram uma mulher, que aparentava cortes na perna. Ela estava muito alterada e em visível estado de embriaguez.

Informou apenas que foi agredida por três mulheres, porém não soube precisar quais e nem características. Foi perguntado qual objeto foi usado que causou os ferimentos, também não soube informar. Oferecido atendimento médico, porém foi negado pela vítima.

Em ambos os casos, as vítimas foram orientadas e confeccionado B.O.U que foram encaminhados para 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.

