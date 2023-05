Elite FC conquista Torneio de Futebol Suíço do Dia do Trabalhador

Da Redação

No dia 1⁰ de maio – Dia do Trabalhador, o Departamento de Esporte da Prefeitura de Ivaiporã realizou o Torneio de Futebol Suíço com a participação de 9 equipes divididas em grupos A, B e C.

As partidas foram disputadas pelo Elite FC e Azambuja, Invictus FC e Vila Santa Maria, Vila João XXIII e Os Magnatas, Resenha e Azambuja, Vila Santa Maria e Vila Nova Porã, Os Magnatas e Guardinha FC, Elite FC e Resenha, Vila Nova Porã e Invictus FC, e Guardinha FC e Vila João XXIII.

O campeonato teve muitas disputas acirradas, reunindo jogadores e torcedores de variadas idades. “A participação das equipes superou as expectativas e o feedback foi muito positivo, o que é muito bom. Afinal, o nosso objetivo é fortalecer as modalidades esportivas do município”, afirmou o diretor do Departamento de Esporte, Silvinho Silva.

No final dos jogos, foram anunciados os vencedores: 1⁰ lugar ficou com o Elite FC, 2ª classificada Vila João XXII, 3º lugar Invictus FC e a 4ª colocação foi ocupada pela equipe da Vila Nova Porã.

O prefeito Carlos Gil enfatizou a importância de incentivar o esporte em Ivaiporã e de promover competições entre as equipes a fim de fortalecer o cenário esportivo da cidade. “Parabenizo os jogadores, dirigentes e torcedores pela participação no Torneio de Futebol Suíço e pelo respeito às regras – garantindo um evento seguro e emocionante”,

