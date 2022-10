Eleitores enfrentaram filas em alguns colégios na região de Ivaiporã

Da Redação

Colégio Barbosa Ferraz, em Ivaiporã

As eleições deste domingo (2) foram marcadas pelas filas em vários locais de votação nos municípios da região de Ivaiporã. No período da manhã, por exemplo, em algumas seções de colégios de Ivaiporã e Jardim Alegre, a demora na fila foi de aproximadamente uma hora.

Os motivos para as filas, segundo voluntários que trabalham nas eleições, podem ser vários, um deles a biometria, que está sendo realizada pela primeira vez na Comarca de Ivaiporã.

“Temos percebido que digital de pessoas de mais idade não pega direito e isso acaba demorando o processo e também porque são cinco candidatos, e se demora um pouco na cabine”, diz Kleber Bitencourt secretário de seção eleitoral no Colégio Mater Consolatrix.

No Colégio Estadual Barbosa Ferraz, também em Ivaiporã, a situação não foi diferente no período da manhã. No entanto, por volta das 16h15 não havia grandes filas no local, disse o voluntário Sandro Chotti, administrador do prédio.

“No momento, das 11 seções, as que tem filas é no máximo quatro pessoas, está bem tranquilo agora. Acredito que apesar das filas mais cedo, segue bem as eleições e que esse pleito 2022 está bem organizado”, destacou Chotti.

No Colégio Tancredo Neves na Comarca de São João do Ivaí, onde aconteceu unificação de seções, alguns eleitores relataram que a demora foi de mais de uma hora e a tarde as filas continuaram.

O medo de muitos era de que a fila se prolongasse demais e não seria possível votar.

Segundo o TRE-PR, caso o eleitor esteja na fila e o relógio marque 17 horas, essa pessoa vai ter o direito ao voto garantido.

fonte: Ivan Maldonado Colégio Mater Consolatrix, Ivaiporã

