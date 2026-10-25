Eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula entram em confronto em Ivaiporã
Imagens que circulam nas redes sociais mostram confusão entre apoiadores após confirmação da vitória do presidente Lula no segundo turno
Reprodução
Eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) e de Lula (PT) se envolveram em uma briga nos arredores da Praça França, na região central de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, na noite deste domingo (25), após o resultado do segundo turno das eleições de 2026.
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desentendimento entre pessoas que estavam reunidas no local para acompanhar a apuração dos votos. Durante uma discussão, um grupo de pessoa trocou agressões físicas.
Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou sobre o que teria provocado a discussão.
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