Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
BRIGA NA RUA

Eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula entram em confronto em Ivaiporã

Imagens que circulam nas redes sociais mostram confusão entre apoiadores após confirmação da vitória do presidente Lula no segundo turno

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Reprodução



Eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) e de Lula (PT) se envolveram em uma briga nos arredores da Praça França, na região central de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, na noite deste domingo (25), após o resultado do segundo turno das eleições de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desentendimento entre pessoas que estavam reunidas no local para acompanhar a apuração dos votos. Durante uma discussão, um grupo de pessoa trocou agressões físicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Eleitores de Flávio Bolsonaro e Lula entram em confronto em Ivaiporã
AutorFoto: Reprodução/Canal HP

Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou sobre o que teria provocado a discussão.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Conflito eleições 2026 Flávio Bolsonaro ivaipora Lula NOTÍCIAS Política
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV