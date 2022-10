Eleições mobilizam voluntários a mesários na região

Da Redação

comerciante Fernando Cordeiro Júnior, proprietário de uma loja de confecção de Ivaiporã

Para as Eleições Gerais de 2022, quase 1,8 milhão de mesários foram nomeados para comparecer às seções eleitorais no primeiro turno, que acontece no dia 2 de outubro e, em eventual segundo turno, no dia 30 do mesmo mês. Em Apucarana, 1.224 eleitores foram convocados para trabalhar nas 306 seções na comarca. Já em Arapongas, 1.024 colaboradores foram chamados.

Entre os mesários convocados está o servidor público de Apucarana, Henrique Brügge, de 35 anos. Ele atua como mesário há 12 anos e diz estar animado em poder fazer parte do processo eleitoral. Neste ano, Henrique será presidente da mesa e vai atuar no Colégio Mater Dei.

“Sempre gostei de trabalhar como mesário. Gosto de fazer parte do processo de votação e ver a empolgação das pessoas votando em seus candidatos. Durante o momento que ficamos no local de votação, acabamos criando uma conexão com as pessoas que votam na seção. Gosto do contato com o público”, comenta.

Outra mesária de Apucarana é a contabilista Daiane Pereira, de 34 anos, que vai trabalhar pela terceira vez nas eleições. Neste ano, ela vai atuar no Colégio Platão. Apesar de achar um pouco cansativo o dia de trabalho, ela gosta de estar presente durante o dia de votação. “Eu gosto de trabalhar como mesária. As outras duas vezes que fui era a mesma equipe. O pessoal é sempre muito atencioso. Acho que é válido dispor de um tempo para algo tão crucial para nosso país”, observa.

Pela primeira vez, a empresária Amanda Boveto Pedroso, de 31 anos, vai trabalhar como mesária. “Estou animada, mas ao mesmo tempo preocupada. Não houve nenhum treinamento do que eu vou fazer. Porém, respondi um questionário na plataforma e isso foi o treino. Acho importante participar em respeito à sociedade que precisa dos mesários para concluir as eleições”, comenta.

A relações públicas Alcieli Reinauer, de 35 anos, mora em Arapongas, mas será mesária no Colégio Premem, de Apucarana. Essa é a 17ª eleição em que ela trabalha e fica feliz por poder contribuir para um Brasil melhor.

Só trabalho para um Brasil melhor, tenho começado ajudando a democracia. Sem ganhar nada. Sigo os caminhos dos meus pais, que sempre trabalharam nas eleições - Alcieli Reinauer, - Alcieli Reinauer,

IVAIPORÃ

Na Comarca de Ivaiporã foram convocadas 733 pessoas, que estarão trabalhando na prestação de serviços à Justiça Eleitoral, dentre eles, mesários, motoristas, coordenadores de acessibilidade, administradores de prédio, roteiristas e membros da junta eleitoral. A maioria dos convocados são voluntários e 556 trabalharão como mesários. Uma dessas mesárias voluntárias é a professora de educação infantil Fernanda Soares da Conceição, que irá trabalhar para a Justiça Eleitoral pela primeira vez. Apesar de estar ansiosa, ela conta que se sente preparada para o trabalho. “Eu entrei em contato online e mostrei meu interesse em trabalhar nas eleições”, relatou Fernanda.

fonte: TNonline professora de Educação Infantil do CMEI Nossa Senhora Aparecida de Ivaiporã, Fernanda Soares da Conceição, de Ivaiporã

Ela relata que o interesse em participar como mesária se deu, principalmente, devido às discussões sobre a segurança das urnas eletrônicas. “Para tirar dúvida que é minha também, resolvi acompanhar pessoalmente e também acho importante estar colaborando com a democracia”, disse Fernanda.

Outro voluntário nessa eleição é o comerciante Fernando Cordeiro Júnior, proprietário de uma loja de confecção no centro de Ivaiporã. Ele já é veterano nos pleitos eleitorais da cidade e trabalha como voluntário desde as eleições de 1996.

A minha primeira função foi escrutinador, quando ainda eram feitas as contagens de votos. A contagem era no Ginásio de Esportes com o pessoal dos partidos em volta, era bem difícil e precário, porque tínhamos que anotar voto a voto no papel. Às vezes numa eleição para sair uma prévia demorava três quatro dias. Coisa que hoje acontece uma hora depois de terminada a votação - Fernando Cordeio Júnior, comerciante,

Depois de escrutinador, Fernando foi presidente de mesa e há anos é membro da junta eleitoral. “É um trabalho de acompanhamento a partir dos recebimentos das urnas no cartório eleitoral. Acompanhamos o fechamento e encaminhamento de cada urna para a central. Por fim nós assinamos o fechamento, comprovando que houve veracidade, que foi tudo feito dentro das normas. Não sou um profissional da lei, mas tem que ter um representante da sociedade comum para acompanhar o processo”, assinalou Fernando. Para Fernando o trabalho voluntário para a justiça eleitoral é importante, para que a sociedade possa dar uma contribuição para melhorar o Brasil. “Continuar vendo que existe uma lisura em tudo isso. Afinal de contas somos cidadãos, o que é feito nesse país nós somos afetados diretamente. Se cada um der sua contribuição naquilo que estiver ao seu alcance, nós poderemos fazer um país bem melhor”, completou Fernando.

Presidente, mesários e secretário da seção

As principais atribuições do presidente da seção são: organizar os trabalhos no dia, coordenar a distribuição das atividades para os outros membros da mesa, manter a ordem no recinto, emitir a zerésima (documento que comprova que nenhum voto foi gravado na memória da urna), iniciar e encerrar a votação, emitir boletins de urna, ter contato com os fiscais e providenciar a entrega dos materiais da seção para o cartório eleitoral.

O 1º mesário é a pessoa que fica no lugar do presidente, caso precise se ausentar em algum momento. Já o 2º mesário faz basicamente tudo que o primeiro, checando os nomes das eleitoras e dos eleitores, colhendo assinaturas no caderno de votação, entregando os comprovantes de votação e controlando a movimentação das pessoas na sala. O secretário da seção, por sua vez, deve organizar as filas e a entrada e saída de eleitores das salas, verificar se os votantes estão com a documentação correta para votar e distribuir senhas.

Por Fernanda Neme e Ivan Maldonado.

