"Elas eram o centro da família", diz tio de primas mortas em Jandaia

Kimberly e Maria, vítimas fatais do acidente

"Elas eram o centro da família, elas eram as mais bagunceiras, as duas eram especiais demais, especiais de todas as formas”. A afirmação é do tia das primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, 15, que morreram após o acidente entre trem e ônibus escolar na última quinta-feira (9) em Jandaia do Sul.

Na manhã desta sexta-feira (10), Fabiano Ferreira Pimenta, disse que a família está desolada com a tragédia. “Não tenho nem como descrever como está minha família. As duas, eram o centro da família, elas eram tratadas de forma especial. Todo sábado nós, a família toda, se reunimos na casa da minha mãe, são umas 30 pessoas, e agora como vai ser? Como vai ser chegar na casa da minha mãe? As duas eram as mais arteiras, que faziam bagunça. Final de semana passado comemoramos o aniversário da Maria, no outro da Kimberly, elas sempre juntas. Tínhamos duas festas de aniversário neste final de semana, foram canceladas. Canceladas devido à impudência”, desabafa.

Fabiano disse que a família só descobriu que Maria Vitória faleceu no local do acidente, quando chegaram no hospital. A irmã gêmea dela e o irmão, de 13 anos, seguem internados. "A Maria sumiu, ninguém sabia onde ela estava, ficamos sabendo que ela havia morrido era quase 18 horas. A irmã gêmea dela e o irmão seguem internados em estado grave. Nós da família estamos acompanhando. A Maria morou comigo. Eu também sou pai dela. Meu irmão está sem chão e eu tô me fazendo de forte por eles", disse.

O tio das crianças cobra melhorias no local para evitar outras tragédias. "Precisa ser feito algo no local, além disso, tem que preparar melhor os motoristas, saber quem está contratando. Pare, olhe e escute. Ele não parou, não olhou e não escutou. A velocidade que ele passou. Quero respostas, cobrarei por Justiça”. Veja a entrevista completa. null - Vídeo por: Reprodução

O velório das primas acontece no auditório municipal e o sepultamento ocorre às 17h.

Tragédia:

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida entre um ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e uma composição férrea, em Jandaia do Sul, norte do Paraná, no início da tarde desta quinta-feira (9). O acidente causou a morte de duas meninas adolescentes e deixou pelo menos seis crianças feridas.

As imagens mostram o ônibus atravessando a linha férrea às 11h39, momento que é atingido em cheio pelo trem. No vídeo também é possível visualizar que pelo menos três vítimas foram arremessadas para fora do ônibus. O número, contudo, pode ser maior, já que as imagens das câmeras captaram apenas um ângulo do acidente. Para ver, clique aqui.

POLÍCIA OUVE MOTORISTA

O motorista do ônibus da Apae foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. De acordo com informações do delegado Carlos Paravidino Machado, o homem que tem 43 anos, relatou que não viu o trem se aproximar por causa do mato alto nas imediações da linha férrea. O condutor do ônibus também afirmou que não ouviu o sinal sonoro ao se aproximar. Leia a matéria completa.

