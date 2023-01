Educação de Marilândia do Sul anuncia retorno das aulas; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os alunos também receberão o kit de uniforme que deve ser entregue na segunda quinzena de março

As aulas na rede municipal de educação de Marilândia do Sul retornarão na próxima segunda-feira (06). A Secretaria de Educação em parceria com a Prefeitura Municipal preparou um 2023 recheado de novidades, confira:

continua após publicidade .

O ano de 2022 marcou o início de vários projetos na área da educação, e 2023 veio para dar continuidade no planejamento e melhorar ainda mais a qualidade do ensino no município. Neste ano serão ofertadas aulas de inglês tanto para os alunos da educação infantil quanto para o 1° ano do Fundamental I.

O projeto “alimentação saudável” foi implantado na educação infantil e colheu muitos frutos no ano que passou, por isso, continuará no currículo escolar em 2023. Os alunos também receberão o kit de uniforme que deve ser entregue na segunda quinzena de março.

continua após publicidade .

Em 2022 foram distribuídos aproximadamente 930 kits para os estudantes da rede municipal, e em 2023 esse número deve ser ainda maior. “Trabalhamos para melhorar cada vez mais a educação em nosso município, quando temos pessoas instruídas, formamos cidadãos mais conscientes e consequentemente uma cidade melhor” reiterou o Prefeito Aquiles Takeda.

Os professores da rede municipal iniciam a capacitação nesta quarta-feira (01), serão três dias de muito aprendizado para receber os alunos da melhor forma. “Nós temos profissionais capacitados e garantimos que 2023 será um ano muito próspero para a educação em Marilândia do Sul” complementou a Secretária de Educação Ionice Pereira.

Siga o TNOnline no Google News