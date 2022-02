Educação de Ivaiporã reúne servidores para retorno às aulas

Da Redação

A Secretaria municipal de Educação de Ivaiporã reuniu diretores, secretários das escolas, coordenadores dos CMEIs, pessoal da manutenção e motoristas num momento de acolhida dos profissionais e também para ajustar alguns detalhes do trabalho para o início das aulas presenciais que se inicia na próxima segunda-feira (7). Durante o encontro os participantes ouviram palestra motivacional com o , psicólogo do SESC, Guilherme Capelli.

continua após publicidade .

Em razão do momento de aumento considerável de casos da Covid-19, os professores serão acolhidos no mesmo local, nesta sexta-feira (4). No decorrer da semana também haverá a distribuição de aulas.

Segundo a secretária de educação, Daiane Pereira Soares, o ano letivo continuará com todas as medidas sanitárias e de proteção contra a Covid-19. “Nós continuaremos tomando todas as medidas necessárias, uso de máscaras, álcool em gel, aferição da temperatura e distanciamento social. Então, os pais podem ficar tranquilos, nós retomamos as aulas presenciais tomando todos os cuidados conforme as orientações da OMS e também da Vigilância Sanitária do nosso município”.

continua após publicidade .

Daiane que assumiu a secretaria de educação em janeiro, também falou sobre as expectativas da sua gestão. “Um novo desafio, estou na educação municipal há 17 anos e agora frente da secretária municipal de educação com uma grande vontade de poder fazer o melhor para toda a rede de educação municipal”.

Ela também confirmou que a Prefeitura vai fornecer o uniforme completo para as crianças da rede municipal, desde o berçário até o 5º ano. “Retornamos também o uso de apostila da rede municipal de ensino, agora com o sistema do ensino Opet”, completou a nova secretária de educação

Veja:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução