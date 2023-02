Edson & Hudson são atrações confirmadas para Festa do Milho 2023

Da Redação

Edson & Hudson se apresentam no dia 13 de maio em Mauá da Serra

A 25ª edição da Festa do Milho, promovida pela Prefeitura de Mauá da Serra, tem algumas atrações confirmadas. A publicação foi feita através das redes sociais da cidade.

Uma delas é a dupla Edson & Hudson, com mais de 20 anos de carreira, que se apresenta para o público no dia 13 de maio. Recentemente, os sertanejos levaram seus repertórios para uma turnê no continente sul-americano. Entre os sucessos dos cantores está "Deixa eu te amar", "Sou eu", "Foi Deus" e "Te quero pra mim".

A outra atração confirmada pela prefeitura de Mauá da Serra é Humberto & Ronaldo. Os músicos se apresentam no dia 12 de maio durante a tradicional Festa do Milho. A dupla tem em seu repertório os hits de sucesso "Não Fala Não pra Mim", "Emocionou", "Hoje sonhei com você", entre outras músicas.

A entrada para os shows é gratuita.

