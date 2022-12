Edivaldo Montanheri, o Sabão é o novo presidente da Câmara de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Para o próximo biênio (2023/2024), a Câmara Municipal de Ivaiporã terá como presidente o vereador Edivaldo Aparecido Montanheri (PTB), o sabão que exerce seu sexto mandato consecutivo. Essa será a terceira vez que o vereador será presidente do legislativo municipal. Os mandatos anteriores foram no biênio 2011/2012 e 2013/2014.

continua após publicidade .

A eleição ocorreu na manhã desta terça-feira (20), em sessão extraordinária. A chapa única encabeçada pelo parlamentar foi eleita por unanimidade.

- LEIA MAIS: Câmara repassa quase R$ 1 milhão para Prefeitura de Ivaiporã

continua após publicidade .

O vice da nova mesa diretora é o vereador Antônio Vila Real (MDB), a vereadora Josane Disner (Republicanos) será a 1ª secretária e o vereador Jaffer Guilherme Saganski Ferreira (PROS) o 2º secretário.

“Vamos procurar fazer tão bem quanto o que foi feito até agora. Vamos fazer um trabalho em harmonia com a prefeitura, com respeito entre ambas as partes. Fui presidente da Câmara no mandato passado do Gil e nos demos muito bem, sempre trabalhando pelo melhor para a população. Tenho certeza que não será diferente nessa minha nova gestão”, destacou Sabão.O prefeito Carlos Gil, disse que recebeu de maneira positiva a eleição do vereador Sabão.

“Ele já tem experiência para conduzir o cargo. Conhece bem a máquina administrativa, e as necessidades do município. Pela experiência do que trabalhamos na gestão anterior, correu sempre de forma harmoniosa, trabalhando sempre dentro das normas legais e procurando dar agilidade. Eu espero um mandato de muita tranquilidade, muita parceria para o bem de toda a população”, completou o prefeito Carlos Gil.

Ao final da reunião foi assinado o termo de posse, considerando-se automaticamente empossados os eleitos a partir de 1º de janeiro de 2023, em atendimento ao contido no Art. 12 do Regimento Interno da Casa de Leis.

Siga o TNOnline no Google News