"É pra descer a caneta e multar", diz prefeito; veja

O prefeito de Jandaia do Sul Lauro Junior se reuniu na tarde desta segunda-feira (14), com representantes da Polícia Militar, Defesa Civil e agentes de fiscalização para definir estratégias de um programa de tolerância zero para aglomerações e outras situações que desrespeitem o decreto imposto para evitar a proliferação da Covid-19 na cidade.

Após a reunião, o prefeito realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais onde afirmou que o período de conscientização já passou e agora é tolerância zero. "O pedido é para descer a caneta e multar", disse o prefeito durante a transmissão. Assista:

