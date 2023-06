Durante crise de ciúmes, namorado ataca homem com faca no Vale do Ivaí

Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na madrugada desta quinta-feira (8) no Pronto Socorro de Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí, após um homem dar entrada com ferimentos de faca. Ele foi ferido por um homem durante uma crise de ciúmes.

continua após publicidade

De acordo com relato da vítima às autoridades, ele estava em um bar localizado na Avenida Vinte e Oito de Setembro, quando o suspeito começou uma discussão com ele por ciúmes da namorada. O agressor teria o acusado de dar em cima da mulher e, durante a briga, pegou uma faca e o atingiu na região do ombro esquerdo. A vítima teve duas perfurações no local.

- LEIA MAIS: Ao ser preso pela PM, homem embriagado ameaça mulher e filha de morte

continua após publicidade

Ainda no Pronto Socorro, a namorada chegou e contou aos policiais que também teria sido agredida pelo namorado. Durante a confusão, ele teria a empurrado e ela caiu no chão. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher recusou a se identificar e estava visivelmente embriagada.

Diante das informações, a equipe polícia realizou buscas pelo autor da facada, mas não localizou o suspeito. A vítima foi orientada, no entanto, não há informações sobre o estado de saúde do homem esfaqueado.

Siga o TNOnline no Google News