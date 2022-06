Durante acampamento, mulher sofre queda e morre no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mulher morreu após sofrer queda de oito metros de altura

Uma mulher de 51 anos morreu, no início da noite deste sábado, 25, no município de Rosário do Ivaí, depois de cair de uma altura de aproximadamente 8 metros. Ela estava acampando com o companheiro, quando sofreu a queda.

continua após publicidade .

O parceiro da mulher foi quem acionou o socorro, procurando o Hospital Municipal da cidade. A Polícia Militar (PM) também foi acionada. Aos policiais, o homem contou que ele e a parceira estavam acampados na zona rural da cidade e que, em determinando momento, a mulher pediu para ir urinar. Então ela entrou em uma mata e ele ficou aguardando. Como depois de 15 minutos ela não voltava, ele foi ver o que tinha ocorrido e viu que a vítima havia caído de um morro, com queda aproximada de oito metros de altura.

A Polícia Militar registrou a ocorrência, às 18h35. Uma ambulância do município foi até o local, distante e de difícil acesso, mas o óbito foi confirmado por um enfermeiro.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML) foram ao local para remover o corpo e tomar as devidas providências.

Um inquérito policial vai apurar as circunstâncias em que esta morte aconteceu.

As informações são do Blog do Berimbau.